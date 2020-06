Roxen, artista care trebuia să reprezinte România la EUROVISION, a obținut ordin de protecție împotriva iubitului

,,Am avut ghinionul să trec prin această experienţă, consider că a fost o lecţie importantă şi ştiu ce greşeli să nu mai repet. Înţeleg foarte bine care este situaţia la nivel global, dar şi la nivel naţional, cu privire la problema violenţei domestice. Am fost abuzata emoţional şi şantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problemă care, bineînţeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situaţii, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare", a spus Roxen pentru protv.ro.