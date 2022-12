Ceasurile făurite de Augustin Matei au ajuns în toate colţurile lumii. Chiar dacă este designer de ceasuri de doar câţiva ani, artistul din Pucioasa a reuşit să impresioneze, prin creaţiile sale, multe vedete din ţară şi din străinătate.



Unele ceasuri conţin minerale care au călătorit milioane de ani prin sistemul solar înainte să ajungă Pământ. Costul unui astfel de ceas variază de la 3.000 la 10.000 de euro.



"Clientii nu vin si imi spun ca vor o pictura. Ei vin cu povestea lor, iar eu o trec prin filtru si creez ceasul", spune romanul.



În vara anului 2019, Papa Francisc a primit în dar un ceas creat special pentru el de cunoscutul designer. Chiar Guvernul României a comandat ceasul special pentru a i-l oferi Suveranului Pontif. Cureaua este din piele de viţel, care arată smerenia, iar ceasul a fost făcut cadou într-o cutie din lemn de nuc.





Tânărul a manufacturat o serie limitată la trei exemplare de ceasuri dedicate Casei Regale.



Și alte vedete de primă mână se laudă cu ceasurile create în micul atelier din Pucioasa. Printre care actorii Sylvester Stallone, Jean Claude van Damme și Michael Keaton.



Augustin Matei a bifat şi două premiere în materie de ceasuri pentru ţara noastră. A realizat primul ceas vitraliu şi primul ceas clepsidră. Modelele au fost expuse la festivalul de ceasuri care are loc, an de an, în Polonia.