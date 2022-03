Speriați de războiul din Ucraina, tot mai mulți români s-au înghesuit la birourile de Eliberări Pașapoarte din toată țara. Oamenii vor să aibă totul pregătit în caz că vor fi nevoiți să părăsească România.

„Acum am venit să îl ridic. Am un frate în Grecia, mai am un prieten, cunoștințe”, spune unul dintre românii care așteaptă la coada uriașă.

Reporter: De ce aveți nevoie pentru pașaport?

Român: Pentru orice eventualitate.

Român: Am nepotul care stă cu mine și vreau să îl trimit la părinți.

Reporter: Vă este teamă totuși că armata rusă ar putea să intre și pe teritoriul României?

Român: Sincer, da.

Și la Constanța au fost cozi. Numărul celor care vin să-și facă pașapoartele aproape că s-a dublat.

Taxa pentru eliberarea pașaportului este de aproximativ 250 de lei. Deși autoritățile au dat asigurări că nu se pune problema unui conflict armat pe teritoriul nostru, acest scenariu pare să prindă contur în mintea oamenilor. Cei mai mulți povestesc că deja și-au pregătit și bagajele în caz că trebuie să părăsească țara urgent și și-au schimbat economiile în euro.