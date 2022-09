Peste trei milioane de gospodării din țara noastră se încălzesc cu lemne. Însă, de la an la an prețurile cresc și puțini sunt cei care își mai permit să își cumpere cantitatea de care au nevoie. Petre Iancu are 71 de ani și locuiește în comuna Bulbucata din județul Giurgiu. După 50 de ani de muncă are o pensie de 1.800 de lei, o sumă mult prea mică pentru a-și asigura un trai decent.

„Cinci metri cubi - vreo 33 de milioane (3.300 de lei – n.r.). E mult la pensia mea de 18 milioane (1.800 de lei – n.r.). Trebuie să cumpărăm, nu avem încotro… Fără foc nu poți să stai”, spune domnul Iancu.

Lemnele pe care le-a cumpărat cu greu nu îi ajung pentru toată iarna.

Petre Iancu, pensionar: Pe la sfârșitul lui februarie mai luăm, încercăm să luăm, că dacă nu luăm, nu ne încadrăm. Încălzim 4 camere cu baie cu tot, iarna.

Reporter: În februrie cât mai cumpărați?

Petre Iancu, pensionar: O căruță-două, cât să ieșim din iarnă, că facem focul și în aprilie.

Iar în această situație sunt mulți oameni, mai ales că în Giurgiu, metrul cub de lemne poate ajunge și la 800 de lei.

Reporter: Vă permiteți să luați lemne?

Pensionar: Pe datorie. Doi steri am luat astă toamnă, mai am câțiva butuci pe acolo.

Tot în Giurgiu, în satul Gorneni am găsit-o și pe Ioana. Singura modalitate prin care poate să cumpere lemne este să se împrumute.

Cele mai recente date arată că o treime din lemnul brut recoltat este utilizat drept combustibil pentru încălzire. Guvernul a plafonat prețul lemnului de foc la 500 de lei pe metru cub.