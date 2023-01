Din cauza prețurilor uriașe la întreținere, oamenii nu mai fac față. Unii dintre ei au din ce în ce mai multe restanțe iar alții au ajuns să se împrumute la banca pentru a le putea achita.

"Blocul 2 are in componenta 320 de apartamente, aproape 1000 de oameni. Noi pana acum am avut restante, dar in perioada urmatoare - tinand cont de promisiunea facuta de Guvern ca se vor da sume de bani in doua etape: 700 si 700 de lei - numarul restantierilor sigur va creste. La ora actuala, pentru luna decembrie, consumul total la 40 de apartamente (Scara 1) este 16.589 de lei. Noi deja avem restante 25.336. O pondere din aceste restante este a unui apartament la care proprietarul a decedat si fiica este in inchisare, dar si alti locatari nu au achitat. Restantele de la Scara 1, spre exemplu, sunt mai mari decat consumul lunar.

Acoperim o parte din suma din foncul de rulment, dar tinand cont de perioada care va urma - ca oamenii nu vor plati pana nu vor primi acesti bani - restantele vor fi mult mai mari si noi nu vom avea bani pentru achitarea utilitatilor", a declarat Cristea Aurel, administrator de bloc.

Potrivit acestuia, facturile, comparativ cu luna decembrie a anului trecut, sunt cel putin cu 35-40% mai mari.

Costurile cu intretinerea au crescut din mai multe motive, spune Cristea Aurel, enumerand scumpirile la apea, energia electrica si caldura.