România, țara veceului în fundul curții! Peste un sfert dintre români nu au toaleta în casă

2019-11-19 11:15:35 Diaspora

La sate desi primaria are contract cu o firma de ridicare a gunoiului menajer (pune la dispozitie cate un tomberon fiecarui consumator, ridicare gunoi saptamanal) multi romani nu-si fac contract (5ron/luna) nu pt ca-s saraci ci pt. ca s-au obisnuit sa-i dea foc, sa-l arunge intr-o groapa, undeva. Canalizare nu exista in fiecare sat (desi azi in mult mai multe decat acum 15 ani) dar chiar si acolo unde exista romanul s-a obisnuit cu wc-ul lui. Plus ca pt. a avea toaleta in casa, ca la bloc, trebuie sa-ti construiesti o anexa langa casa, sa faci racordul la canalizarea care trece pe la poarta, etc. Cheltuieli, batai de cap, etc. Iar batranii de la sate au pensii mici care nu le ajung nici de medicamente. Tinerii de la sate isi vor adapta casa la noile schimbari. Batranii si-au cumparat deja crucea, lumanarile si prosoapele.