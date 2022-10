Ministrul Energiei a anunțat că Agenţia SUA pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA) acordă României un grant de 14 milioane de dolari. Banii vor fi folosiţi pentru dezvoltarea primei centrale nucleare SMR din România.

„Astăzi am participat la ceremonia de semnare a contractului prin care Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA) acordă un grant de 14 milioane de dolari către RoPower Nuclear SA (RoPower), compania de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici recent înființată de Nuclearelectrica si E-Infra. Grantul va fi folosit pentru studiul preliminar de inginerie și proiectare (FEED) pentru a avansa dezvoltarea primei centrale nucleare SMR din România. La eveniment au participat Enoh T. Ebong - director USTDA, Dr. Kathryn - Assistant Secretary at Office of Nuclear Energy Amb. Bonnie Jenkins, U.S. Department of State, John Hopkins, președinte și director executiv al NuScale Power, Cosmin Ghiță - CEO SNN și Daniel Farmache - director RoPower Nuclear S.A. Studiul preliminar va include elemente cheie de dezvoltare a proiectului, precum un plan de configurare a amplasamentului, o estimare bugetară și un plan de execuție a analizei de impact asupra mediului. Studiul FEED continua studiul USTDA recent finalizat în valoare de 1,2 milioane de dolari, care a identificat amplasamente adecvate, opțiuni tehnologice și o foaie de parcurs pentru acordarea de licențe pentru proiectul SMR. O nouă dovadă că România și SUA au un parteneriat strategic solid pentru întărirea securității și independeței energetice”, a anunțat Virgil Popescu, într-un mesaj postat joi seară pe pagina sa de Facebook.

Reactoarele SMR sunt construite pentru a înlocui termocentralele pe cărbuni. Implementarea tehnologiei SMR va contribui semnificativ la un sector energetic decarbonizat şi un viitor cu zero emisii.

Prima centrală electrică NuScale va avea 6 module, de 462 MWe. Se estimează că centrala electrică NuScale cu 6 module va genera 193 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de locuri de muncă în producție și va ajuta România să evite producerea a 4 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon pe an, potrivit anunțului Nuclearelectrica (SNN).

Ministrul Energiei a avut și o întâlnire de lucru cu Antti Tooming, secretar general la Ministerul Mediului din Estonia.

„Am discutat pe marginea energiei nucleare și a experienței pe care o are România în acest domeniu având în vedere că Estonia evaluează oportunitatea utilizării energiei nucleare. De asemenea, am discutat și despre energie regenerabilă și posibile colaborări între cele două state. I-am transmis că România va oferi sprijin și expertiză Estoniei pentru a-și dezvolta programul nuclear”, a precizat Virgil Popescu.

***

Acordul comercial semnat cu SUA include o uzină NuScale cu 12 module, care va crea iniţial peste 6.000 de locuri de muncă în SUA şi România, cu potenţialul de a creşte la 30.000 de locuri de muncă în SUA şi România pe măsură ce proiectul creşte.

Preşedintele Joe Biden a anunțat la sfârșitul lunii iunie că Statele Unite vor aloca 14 milioane de dolari pentru programul de reactoare modulare mici în România.

Casa Albă anunța atunci că Guvernul SUA şi firma americană NuScale Power LLC vor aloca 14 milioane de dolari pentru implementarea în România a unei centrale cu reactoare modulare mici (SMR), prima de acest fel, investiţie menită să accelereze tranziţia către energie curată, să creeze mii de locuri de muncă şi să consolideze securitatea energetică europeană, respectând în acelaşi timp cele mai înalte standarde de siguranţă nucleară, securitate şi neproliferare.

Planul de a construi o centrală cu reactoare modulare mici (SMR), prima de acest fel în România, în parteneriat cu US NuScale Power, a fost anunțat de președinții Joe Biden și Klaus Iohannis în luna noiembrie 2021.