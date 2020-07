Român întors din Danemarca, introdus abuziv în carantină din cauza unor calcule greșite. Ce au decis judecătorii

Printr-un proces deschis la Judecatoria Faurei in data de 22 iunie, un barbat din judetul Braila a dat in judecata Directia de Sanatate Publica Braila, cerand eliberarea sa imediata din centrul de carantinare, precum si scutirea de orice taxa de carantinare.

In proces, barbatul a aratat ca in 6 iunie 2020 s-a intors din Danemarca si s-a izolat la domiciliu, iar in data de 20 iunie, pentru ca nu a fost gasit acasa, a fost introdus in carantina, cu obligatia de a suporta cheltuielile de cazare. Barbatul a mai aratat in instanta ca ziua in care nu a fost gasit acasa era deja a 15-a zi de la intoarcerea in tara, fiind epuizate cele 14 zile de izolare la domiciliu.