Uzina Mecanica Plopeni, specializata in productia de munitie si aflata in subordinea Ministerului Economiei, este condusa de directorul general Viorel Stelian Popa, care are in CV posturi de conducere la Circul Globus si la Administratia Cimitirelor, scrie G4Media. In plus, directorul comercial al companiei a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influență.

Procurorii DNA susțin că în aprilie 2022, Bratu ar fi primit de la un om de afaceri 8.500 euro, 7.000 lei și 13 miei de Paște pentru a aproba plățile către firma acestuia, cu care Uzina Plopeni avea contract de curățenie.

DNA susține că directorul comercial Bratu ar fi cerut banii în schimbul exercitării influenței asupra directorului general al uzinei, Viorel Stelian Popa, pentru aprobarea unei plăți către firma de curățenie.

FUNCȚII DE CONDUCERE DEȚINUTE DE DIRECTORUL UZINEI PLOPENI

2005-2009/2015-2016 - director adjunct Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

2017-2020 - director administrativ Circul Globus București

2016-2017 - președintele Comisiei de Evaluare a Patrimoniului

2020-2021 - consilier președinte Consiliul Județean Ilfov

2015-2019 - consilier primar pe probleme de asistență socială Primăria Galați

2013-2015 - director general ADP Galați

aprilie 2010 - februarie 2011 - consilier director general Compania Națională a Uraniului

Sursa: CV Viorel Stelian Popa