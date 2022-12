Revolta românilor față de refuzul Austriei să accepte admiterea României în Schengen se mută în stradă. Mai mulți oameni de afaceri au anunțat că au închis conturile de la băncile austriece, că nu mai cumpără carburant de la benzinăriile austrieci, nu mai cumpără produse de la firme austriece sau nu mai pleacă în vacanțe în Austria. Și românii de rând au anunțat că își închid conturile la băncile austriece, în semn de protest pentru votul de ieri. Oamenii spun că nu vor mai cumpăra nici produse care vin din Austria.

Sute de oameni au ajuns vineri seară în fața Ambasadei Austriei, la un protest organizat în urma votului negativ din Consiliul JAI de joi, 8 decemprie pentru admiterea României la Spațiul Schengen. Printre organizatori se numără și liderul AUR, George Simion.

Codrin Ștefănescu, președintele APP: E un mesaj despre cum am fost umiliți și călcați în picioare

„Suntem în fața Ambasadei Austriei din București pentru a transmite un mesaj.

Este un dublu mesaj, către Austria, despre modul în care am fost umiliți și călcați în picioare.

În același timp este un mesaj către guvern, o clasă politică care a demonstrat că nu avem diplomație, din cauza lor suntem aici. Sunt mii sute de firme care au de suferit.

Suntem foarte mulți români aici, uniți, cu aceleași sentimente, în primul rând de sentimentul acela de neputință, de furie. Pentru că noi ne meritam pur și simplu locul ăsta. Modul în care am fost tratați ne-a creat o tuturor o stare de angoasă. Aici, nouă din zece loznci sunt îndreptate numai împotriva celor care ne conduc. Mesajul este foarte clar”, a declarat Codrin Ștefănescu, președintele APP, la Realitatea PLUS, prezent la protestul din fața Ambasadei Austriei din Capitală.

Diana Șoșoacă, S.O.S. România: Atitudinea noastră a fost de a ne duce în genunchi. Schengen este un drept care ne este refuzat

„Atitudinea noastră a fost de a ne duce în genunchi. Eu am avut de multe ori o poziție cu totul alta în legătură cu UE și în toate luările de cuvânt am luat atitudine față de incapacitatea politicieenilor noștri de a negocia în calitate de reprezentanți ai unei țări suverane. Atitudinea noastră a fost de umilință, de a te duce în genunchi. Schengen este un drept al națiunilor europene care, nouă și Bulgariei, ne este refuzat. Trebuie să remarcați că actualii politicieni au cedat tot felul de facilități economice Austriei și Olandei”, a declarat senatoarea Diana Șoșoacă, vineri seară, la Realitatea PLUS.

„Trebuie să facem curat în politica noastră. Toți acești politicieni care au votat aceste legi, toate partidele să-și dea demisia și să se ajungă la alegeri anticipate, astfel încât oamenii care cu adevărat apără România să ajungă să le reprezinte interesele în Parlament. Noi ne înclinăm în fața tuturor marilor puteri, noi nu avem demnitate, și în permanență s-au votat legi împotriva intereselor României”, a mai spus Diana Șoșoacă, la Realitatea PLUS.