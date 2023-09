Din fericire, un renumit nutriționist are o mulțime de sugestii de gustări și prânzuri sănătoase pentru a te asigura că nu va trebui să te mai chinui cu idei despre prânz. Autorul bestsellerului Sunday Times, autorul cărții The Science of Nutrition, a declarat pentru Sun Health că un prânz la pachet făcut acasă îți poate oferi de fapt o mulțime de opțiuni în ceea ce privește alimentele și ingredientele pe care le mănâncă copilul tău, ceea ce înseamnă că poate fi atât sănătos, cât și delicios.

„Prânzul copilului tău este deosebit de important, deoarece îi va oferi energia și nutrienții necesari pentru a se hrăni pe parcursul unei după-amieze de cursuri. Nu uitați, resturile, cum ar fi lasagna vegetariană și pastele bolognese, ar fi o masă excelentă pentru un prânz la pachet', a declarat nutriționistul pentru sursa citată anterior.

Nutriționistul Rhiannon Lambert are o carte de rețete sănătoase pentru pachețelul de prânz și a împărtășit câteva sfaturi simple despre cum să pregătești o masă nutritivă pentru cei mici.

Folosește alimentele bogate în amidon ca bază

Rhiannon a sugerat să pregătești prânzul la pachet al copilului tău în jurul unui ingredient sățios, cu amidon.

„Dar optați pentru soiuri de cereale integrale acolo unde este posibil, cum ar fi pâinea integrală, orez brun și paste”, a spus ea.

Și dacă adăugați cartofi la masa micuțului dumneavoastră, încercați să lăsați coaja pentru o doză suplimentară de fibre.

Consumă multe fructe și legume

“Includeți o mulțime de fructe și legume și variați-le pe parcursul săptămânii”, a spus ea. Adaugă proteine sau lactate

Pentru a completa masa, Rhiannon a sfătuit să incluzi niște fasole, leguminoase, pește, ouă, carne, lactate sau o sursă de proteine care nu sunt lactate.

