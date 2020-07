Renate Weber, cadou de 100.000 de euro pentru fiica sa. CE avere are Avocatul Poporului

Renate Weber, dar de 100.000 de euro pentru fiica sa. Cadoul a fost făcut sub formă de donație în luna martie a acestui an și apare în ultima declarație de avere depusă de Avocatul Poporului, informează Realitatea PLUS.