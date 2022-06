Distribuirea codurilor QR a început luni și se va face toată vară. Din toamnă, cei care nu respectă prevederea riscă sancțiuni între 100 și 200 lei.

”De luni, 20 iunie 2022, Primăria Sectorului 6, prin Administrația Comercială Sector 6, a început distribuirea QR codurilor către toți cei aproximativ 43.950 de beneficiari ai locurilor de parcare. Plicurile care vor ajunge în cutiile poștale ale oamenilor conțin un ecuson care trebuie lipit pe parbriz și o scrisoare cu instrucțiuni.



Procesul de distribuire a plicurilor se face etapizat și va dura până la finalul lunii august.



Tot până atunci, șoferii sunt obligați să-și lipească pe parbriz, la loc vizibil, ecusonul cu QR codul primit”, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Sectorului 6.

Poliția locală sau reprezentanții primăriei verifică, printr-o aplicație specifică, autenticitatea QR codului.

Primarul Ciprian Ciucu a explicat pe pagina de Facebook de ce a luat această măsură.

”Foarte mulți dintre dumneavoastră mi-ați cerut să fac ordine în respectarea contractelor parcărilor de reședință, să facem verificări dacă sunt ocupate legal, dacă se subînchiriază s.a.m.d.



Mi-ați cerut ca poliția locală să meargă și să vadă de ce anume foarte multe dintre aceste locuri de parcare sunt ocupate de mașini cu numere de TR, GR, IF, DB etc.



Am întors-o pe toate părțile, ca să putem face această verificare, nu doar odată ci permanent, am venit cu soluția de a aplica un QR cod pe parbrizul fiecărei mașini (ca la vignete) tocmai ca Poliția Locală să poată verifica în timp real (sistematic, dar și la sesizări) dacă locul de parcare este ocupat corect”, a explicat Ciucu.

PARCARE SECTORUL 6. Amenzi pentru neafișarea sau înstrăinarea ecusonului

Neafișarea acestuia se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 100 și 200 de lei. Amenzile se dau de către Poliția Locală, fie pe baza sesizărilor, fie a verificărilor aleatorii. De asemenea, înstrăinarea ecusonului și afișarea lui într-un alt autovehicul neînregistrat în baza de date a Administrației Comerciale Sector 6 se sancționează cu rezilierea contractului, fără nicio notificare prealabilă, a mai comunicat Primăria.

În cazul deteriorării sau pierderii ecusonului, beneficiarul are obligația să solicite unul nou la Administrația Comercială, pe care, de această dată, îl va plăti.

Ce faci dacă ai mai multe mașini

În Sectorul 6, se poate aloca un singur loc de parcare pe apartament. Așadar, se oferă un singur QR cod pentru o singură mașină. În situația în care familia deține două sau mai multe autoturisme, beneficiarul le poate înscrie în aplicația „eSector6” ca autoturisme secundare. Apoi, va putea folosi locul de parcare alternativ pentru oricare dintre mașini, chiar dacă numai una dintre ele deține QR cod în parbriz. Poliția locală are posibilitatea să verifice, pe baza numerelor de înmatriculare, dacă autoturismele sunt sau nu declarate în aplicație.

Ți s-a stricat mașina?

În situația în care autoturismul pentru care s-a emis contractul de parcare nu poate fi folosit (ex. este în service), iar șoferul vrea să folosească o altă mașină, trebuie să notifice Administrația Comercială.

Notificarea va conține numărul de înmatriculare al noului autoturism, locul de parcare aferent, data de începere și data de terminare a folosirii acelei mașini provizorii. Perioada de folosire a unui alt autoturism nu poate depăși 60 de zile cumulate pe an și nu poate fi formată din mai mult de 5 cereri.