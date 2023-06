Calul Desert Hero, aparținând Regelui Charles și Camillei, a triumfat în cursa King George V Stakes de la Royal Ascot, ocupând locul întâi. Jocheul său a fost cuprins de bucurie într-atât, încât, la primirea premiului, a comis o abatere de la protocol și a sărutat-o pe obraz pe Regina Camilla!

Regele Charles și Regina Camilla au fost prezenți la a treia zi de curse de cai de la Royal Ascot, continuând astfel tradiția lor de a participa la acest eveniment prestigios. La fel ca și în zilele precedente, cuplul regal a condus procesiunea de trăsuri în cadrul paradei. Alături de ei, la această etapă a concursului care se desfășoară pe parcursul unei săptămâni, s-au aflat și sora Regelui Charles, Prințesa Anne, împreună cu soțul ei, viceamiralul Sir Timothy Laurence, precum și cei doi copii ai Prințesei Margaret.

Norocul le-a surâs cuplului regal întrucât calul regelui și reginei, Desert Hero, a fost câștigătorul cursei. Desert Hero a fost călărit de jocheul Frankie Dettori, iar triumful său a fost recompensat cu un premiu în valoare de 65.650 de dolari, conform informațiilor oferite de Sky Sports.

Se pare că bucuria câștigului, dar și prezența sa alături de Regina Camilla în cadrul ceremoniei de înmânare a premiului, l-au entuziasmat atât de mult pe jocheu încât acesta nici nu a mai ținut cont de protocolul regal și i-a „furat” un sărut reginei.

