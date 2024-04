Liberalul Cristi Pascu, consilier local în Sectorul 6, este cunoscut ca hairstylist, având o afacere de succes în domeniu.

Pascu a obținut o diplomă de coafor, a terminat Dreptul la o universitate privată, a fost prezentator TV la Euforia TV, un post de divertisment deținut cândva de Sorin Ovidiu Vîntu.

Pascu este cunoscut drept hairstylistul vedetelor, având numeroase apariții în presa tabloidă.

Nicolae Ciucă a apărat numirea făcută la propunerea PNL, considerând că experiența de antreprenor îl recomandă pe Pascu pentru această funcție.

El a recunoscut că nu are experiență în domeniu. „Strict pe domeniul jocurilor de noroc nu pot să spun că am o experiență. (...) Dacă mă puneți să știu legislație pe domeniu chiar nu vă pot ajuta. Am fost numit acolo pentru că atunci când mi s-a dat o sarcină, am dus-o la capăt”, a declarat recent numitul vicepreședinte al ONJN.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, cel care a făcut propunerea de numire a lui Cristian Pascu, a recunoscut că nici măcar nu i-a citit CV-ul și că recomandarea a venit de la PNL. „Am spus că nu cunosc persoana și nu am toate elementele necesare să mă pronunț asupra unui lucru pe care nu îl știu. Trebuie să văd ce tip de activitate are. Acuma nu de fiecare dată, fiecare ministru ar trebui să ia respectivele CV-uri și să spună că este sau nu este de acord. Eu știu așa, că performanța poți să o apreciezi după ce ai intrat în activitate și dacă acolo ai o activitate...”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc sau ONJN este o instituție în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. A fost înființat în luna aprilie 2013, prin Ordonanța de Urgenta nr. 20/2013. În acest fel Guvernul României a promovat un principiu european care permite gestionarea unică a domeniului jocurilor de noroc în România, fiind pentru prima oară când autorizarea, controlul și monitorizarea jocurilor de noroc sunt realizate de o singură instituție.