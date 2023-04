„Sunt încă în pericol, cu o stare instabilă, așteptăm să vedem, se mai fac investigații. Eu am crezut că este o glumă din partea unui cunoscut, care vrea să mă împingă, dar nu am reacționat. Nu am avut nici putere de reacție, nu am știut ce se întâmplă, până când m-am întors și l-am văzut pe agresor că fuge cu cuțitul în mână, de lângă mine”, a declarat Jean Sasu.

Atacatorul patronului de la clubul NUBA ar fi părăsit țara după atac, cu avionul, potrivit unor surse apropiate anchetei. Anchetatorii ar lua în calcul varianta că este vorba de un cetățean străin, fie din Ucraina, fie din Republica Moldova, fie din Albania.



În acest context, misiunea de prindere a principalului suspect s-ar îngreuna mult, în ciuda multitudinii de probe video. În acestea se observă cum atacatorul se afla la masa cafenelei deținute de victimă.

După ce a consumat câteva pahare de alcool, a urmărit momentul în care patronul a ieșit din local, a alergat după acesta și l-a înjunghiat cu un cuțit în zona feselor. Potrivit primelor informații, agresorul și-a urmărit victima mai multe zile. Acesta este căutat acum de polițiști.