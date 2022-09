Tragedia lăsată de ruși după retragerea în grabă de teama forțelor ucrainene arată dimensiunea uriașă a brutalității. Noi crime vor fi descoperite în următoarea perioadă pe măsură ce teritoriile sunt recucerite de ucraineni.

Cel puțin 150.000 de ucraineni au trăit sub ocupația rusă pentru aproape întreaga invazie. Până pe 6 septembrie, forțele ucrainene au recucerit peste 300 de așezări în regiunea Harkov, recucerind peste 3.800 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat de aramata rusă.

This is what #Russia leaves behind. Center of liberated town of #Kupyansk, #Kharkiv region. So much rebuilding yet to be done pic.twitter.com/oSZUwn2GkV