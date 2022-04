Un puternic incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din oraşul rusesc Briansk, aflat la aproximativ 100 de kilometri nord de graniţa cu Ucraina, anunță TASS.

„Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă a confirmat că a avut loc un incendiu”, a declarat biroul de presă al guvernului, adăugând că "există şi o confirmare că este vorba despre rezervoarele de combustibil".

#Bryansk, #Russia - The Druzhba oil depot in the city exploded overnight in #Bryansk. An additional explosion occurred nearby as well that was purportedly a #Russian ammo storage area. The cause of the explosion is not known, however other 🇷🇺 oil depots have exploded recently. pic.twitter.com/LrSc0YU8YE