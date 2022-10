Forţele ruse au lansat luni dimineaţă circa zece rachete sol-aer S-300 asupra oraşului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume, distrugând obiective de infrastructură civilă, între care un centru de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale, a anunţat şeful administraţiei militare ucrainene al regiunii Oleksandr Staruh pe contul său Telegram, potrivit Unian.



"Există riscul unor noi atacuri. Aveţi grijă de voi!", a spus el, adresându-se localnicilor.



În aceeaşi postare, responsabilul ucrainean adaugă că, în afară de oraşul Zaporojie, au fost vizate alte două localităţi din apropiere.



Anatoli Kurtev, primarul interimar al oraşului, a declarat că în urma noului atac asupra Zaporojie există victime, dar fără să ofere detalii.



"În urma atacului inamic, au fost distruse obiective ale infrastructurii civile. Din păcate, există victime. La faţa locului acţionează toate serviciile competente", a indicat Kurtev, promiţând să revină ulterior cu mai multe detalii, relatează Agerpres, citând Unian.net.





Cel puţin o persoană a fost spitalizată ca urmare a atacului cu rachete împotriva centrului de reabilitare, unde învăţau copii cu nevoi speciale.

Nu se ştie dacă este vorba de un adult sau de un copil.

#Russian occupiers struck with S-300 missiles at night in #Zaporizhzhia and #Dnipropetrovsk region.



At least one person was hospitalized pic.twitter.com/6juww4rJ2w