Mitingul, organizat de grupurile din diaspora vorbitoare de limbă rusă din oraș, a fost întâmpinat de câteva zeci de contraprotestatari care s-au adunat și ei la umbra uriașei catedrale gotice din Koln pentru a-și exprima sprijinul pentru Ucraina.

Germania găzduiește aproximativ 3 milioane de ruși, mulți dintre ei expuși puternic la narațiunile Kremlinului despre lume prin intermediul televiziunii ruse controlate de stat, care este disponibilă la scară largă.

„Germania este în haos”, a spus Elena Kolbasnikova, una dintre organizatoarele protestului, repetând afirmația președintelui Vladimir Putin că invazia Rusiei îi protejează pe vorbitorii de limbă rusă din estul Ucrainei.

Yesterday in Prague, today in Köln… Demonstrations against help of Ukraine, NATO, sanctions. Living cost is going to be the highest priority topic for European far-right/left movements in coming weeks. This is a solid ground for hybrid warfare. Stay vigilant! pic.twitter.com/Ed8XoagW1U