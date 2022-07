"În România, dupa Revoluție, puterea a foat acaparată. S-au creat premizele ca oamenii să iasă în stradă. Oamenii erau nervoși, erau nemultumiți de neajunsuri, de situație. Sigur, oamenii suferă și acum. Eu am în casă microfoane, nuu am fost lasat sa candidez. Dl Mărieș se luptă și acum (pentru a se face lumnă în dosarul revoluției - n.r.). Trebuia sa fiu martor în acel proces și nu am putut să fiu pentru că n-a vrut doamna judecătoare", a afirmat Bobby Păunescu, duminică seara, în emsiunea Talk B1TV. În context, el a făscut un apel către actualul premier al României, Nicolae Ciucă, căruia i-a solicitat să semneze trimiterea acestui dosar către Tribunalul Penal de la Haga.