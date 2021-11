Președintele PSD a făcut anunțul după 12 zile de negocieri pentru formarea noului guvern cu PNL și UDMR și alegerea numelui premierului. Social-democrații au susținut de la începutul negocierilor că ei ar trebui să dea premierul și Marcel Ciolacu a fost propus de cei din partid.

Cu o seară înainte, negocierile păreau că s-au blocat după ce fiecare din cele două partide doresc să fie primele în rotația decisă în următorii ani de guvernare comună.

„Am înțeles din spațiul public că FLorin Cîțu l-a propus pe dl Rafila. Sunt de acord cu dl Rafila.

Eu imi asum ca ii conving pe colegii mei să îl desmenăm pe dl Rafila. Anunț că sunt de acord.

Am inteles ca premierul demis l-a propus pe Rafila. Dl Florin Cîțu a spus în spațiul public că l-a propus pe Al. Rafila și că eu am refuzat. Eu nu am refuzat. Sunt de acord.

Deci am căzut de acord pentru premier.

Îmi asum că îi conving pe colegii mei pentru Alexandru Rafila premier”, a declarat Marcel Ciolacu, joi dimineață, la sediul PSD din Kiseleff.

Declarația președintelui PSD vine după ce Florin Cîțu a anunțat miercuri seară, după ședința PNL, că l-a propus pe Al. Rafila ca premier, însă Marcel Ciolacu ar fi refuzat.