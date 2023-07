Ce își doresc liberalii în cadrul noului program de taxe și impozite

„În primul rand asumarea resposnsabilitatii de catre cel care a proiectat acest buget, total greșit, bazandu-se pe incasari ireale. Pentru ca in momentul în care construiesti bugetul bazandu-te pe 25-26 de miliarde bani din impozit pe profit pe baza faptului ca anul trecut datorita pietei din energie profiturile au fost mai mari cu 10 miliarde platite statului roman decat in anii precedenti, este plus inflatie, inseamna că ai o problema de constructie bugetara.”, a spus Rareș Bogdan.

Liberalii nu acceptă scăderea plafonului la microintreprinderi, cresterea TVA si supra-impozitarea proprietatilor

„In al doilea rand, vorbesc aici de fostul ministru al Finantelor, lucrurile sa fie extrem de clare, sunt in asentimentul Partidului National Liberal: Nu vom accepta, cu toate consecintele de rigoare, scaderea plafonului la microintreprinderi de la 500.000 la 85.000 de euro pentru ca afectam 393.000 de firme din Romania, nu vom accepta impozitarea cu 2% a acestor microintreprinderi.

Nu vom accepta, dupa ce am crescut deja cu 3% peste 5% impozit pe dividende sa marim la 16% impozitul pe dividende. De asemenea, este inacceptabil cresterea TVA pentru ca afecteaza intreaga populatie a Romaniei și metoda elicopter nu are ce cauta intr-o economie concurentiala.

De asemenea, sper sa se renunte la ideea absolut absurdă, care arata o gandire comunistoida, ca toate proprietatile cumulate de peste 500.000 de euro, cumulat, adica doua apartamente cplus un teren parloaga mostenit, sa plateasca 1% pe an. Va dati seama ce ar insemna asta? Am studiat 20 de state, plus Romania. Nu exista o impozitarea mai mare decat 0,1%, 0,2% un singur stat. Noi vrem sa punem 1% pe an. Asta inseamna ca la proprietati de 500.00 omul trebuie sa plateasca 5000 de euro impozit pe an. Omul isi inchiriaza imobilele ca sa plateasca impozitul la stat. Este absolut anormal. Asa cum este absolut anormal sa discutam despre supraimpozitare pentru veniturile mai mari decat salariul presedintelui. Aceasta raportare la salariul presedintelui este absurda. Nimeni nu se raporteaza in Statele Unite sau Franta, la salariul lui Donald Trump, Biden sau Macron. Nimeni nu poate sa gandeasca modelul de impozitare a celui care doreste sa aiba trei servicii si munceste de nu mai are aer, sa fie pedepsit pentru ca munceste.”, a spus Rareș Bogdan.

Ce schimbari fiscale propun liberalii

„In schimb putem sa ne uitam la anumite facilitati pe care pute sa le gandim daca mai pot fi suportate de catre statul roman. Putem sa ne uitam la anumite facilitati, care au fost date si in momentul acesta trebuie sa ne gandim daca mai pot fi suportate de statul roman.

Trebuie sa ne gandim la voucherele de vacanta,care reprezinta 6 miliarde, trebuie sa ne gandim extrem de serios la la faptul ca exista companii care au afaceri de 650 de milioane de euro si platesc impozit de nici macar 1% cifra de afaceri, pentru ca folosesc asa numita taxa de eficientizare si exporta tot profitul catre companiile mama aflate in tari europene sau dinafara continentului european, trebuie sa ne uitam la taxele de concesiune, la modalitatea in care companiile din Romania platesc taxele pentru marile concesiuni ale firmelor agricole, trebuie sa ne uitam la concesiunile pe energie electrica, la concesiunile pe petrol, pe gaze, pentru a vedea ca suntem la cele mai mici redevente din UE si lucrul acesta trebuie sa inceteze. Trebuie sa cautam formule sa eficientizam statul, pentru ca noi stam pe un stat gras, refuzam sa reformam statul”, a mai spus Rares Bogdan.

Probleme de eficiență a statului

„S-a discutat in ultimele saptamani de domeniul persoaelor cu vulnerabilitati. Sunt 11 institutii care nu si-au facut treaba. Inseamna ca undeva este o problema de eficienta. Nu trebuie sa ne ferim sa introducem o flexibilitate si un stat mai suplu, mai ales la nivel central, acolo unde ne trezim cu oameni care incaseaza sume uriase, dar care nu isi fac neaparat treaba. Exista si persoane care stau agatate si noi refuzam sa ne uitam la pozitiile acestora”

Trebuie sa ne uitam la sistemul bancar. Daca ne ducem sa omoram sectorul imobiliar, sectorul constructiilor si mergem cu un salariu minim de 4500 dupa ce le scoatem si facilitati, mi se pare ca le dam palma, dupa care le mai dam si cu masa in cap. Este inadmisibil asa ceva. Totuși, domeniul construcțiilor, domeniul imobiliar, domeniul IT sunt domenii care aduc impreuna peste 14% din PIB-ul Romaniei. IT-ul aduce aproape 8%. Trebuie sa ne uitam extrem de serios ca domeniul agricol este afectat pe de o parte de criza cerealelor ucrainene, pe de alta parte de subfinantare si de faptul ca nu reusim sa devenim producatori care sa fie furnizori, sa furnizeze hrana la nivel european. Adica avem multiple domenii unde putem actiona, nu cred ca este cazul sa punem presiune doar pe mediul privat si sa lasam statul deoparte ca si cum nu ar exista”, a spus Rareș Bogdan.