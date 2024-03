”Partidul lui Nehammer se află pe locul trei în sondaje, după extremiştii de dreapta şi după ce socialiştii austrieci au pierdut şase landuri consecutive (...) Deci politica lui Nehammer împotriva României, Bulgariei şi împotriva migranţilor, bazată pe minciuni, a dus la o reacţie adversă a celor din Austria, respectiv la o poziţionare şi mai accentuată a partidului extremist, care a cumulat votul şi s-a poziţionat pe primul loc în sondajele de opinie. Deci aceeaşi retorică, retorică contrazisă de preşedintele Austriei, de primarul Vienei, de vicepreşedintele Parlamentului European, membru al partidului lui Nehammer, contrazisă de către jurnaliştii şi marile instituţii de presă din Austria, demonstrează că acest om continuă să meargă spre un zid. Nu are decât o singură direcţie, dar asta o face strict din considerentul că ar putea să rupă nişte voturi pentru alegerile care vor veni europarlamentare, respectiv parlamentare din toamnă”, a declarat Rareş Bogdan, miercuri seară, la un post TV.

”România trebuie să continue demersurile. Mâine, la 10. 30, Nehammer are o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis. De asemenea ambasada noastră de la Viena, ambasada noastră de la Bruxelles, preşedintele, deci Administraţia Prezidenţială, Guvernul României prin Ministerul de Externe, Ministerul de Interne şi premier, de asemenea, diplomaţia parlamentară, prin Nicolae Ciucă şi întregul corp de europarlamentari, indiferent de partid, continuă toate demersurile pentru că România trebuie să ajungă în Spaţiul Schengen”, a spus Rareş Bogdan.

”Noi mai avem două obiective de bifat majore. Cum era România fără membri ai Uniunii Europene şi fără umbrela de securitate NATO? Mai avem două, OECD şi Spaţiul Schengen din punct de vedere terestru şi feroviar, şi suntem la alt nivel. Devenim jucători într-o Europă care trebuie să ne recunoască meritele. într-o Europă unde România, spre deosebire de Austria, care are 82% dependenţă de gaz rusesc, are zero dependenţă de gaz rusesc, are zero dependenţă de energie din afara ţării şi care începând de peste 3 ani de zile ajunge să exporte gaz. Devenim furnizorul numărul unu de gaz, exportatorul unor unu de gaz din Europa. Deci România devine furnizor de gaz, jucător strategic pentru industria din nordul Italiei, pentru Grecia, pentru Bulgaria, pentru Cehia, care are dependenţă 99% de gaz rusesc şi pentru industria din Austria şi din sudul Germaniei. Asta este România cu care noi jucăm. Asta este România europeană, pe care noi încercăm să o stabilizăm şi să-i aducem investiţii”, a adugat Rareş Bogdan.