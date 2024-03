Specialiștii în fizica pământului au făcut o vizită la Gorj pentru a stabili noi locații pentru amplasarea a încă două stații seismice în județ. Totul în urma cutremurelor de anul trecut care au i-au speriat pe români.

"Prezenta noastra aici este ca dupa acel cutremur am mai cumparat cateva echipamente si am vrea sa constrangem zona pubnand o statie seismica si un senzor de monitorizare a cutremurelor in oras. Avem in vdere ca fiecare zona seismica sa fie monitorizta cu mult mai multe statii", a declarat directorul INFP Constantin Ionescu.

"Cauzele exterioare sunt influentele datorate cutremurelor turcesti", a spus Mihai Diaconescu, specialist al INFP

Aceste relocări de observatoare seismologice sunt necesare pentru o mai bună monitorizare a activității seismice la nivelul județului Gorj. În plus, față de aceste noi locații, în județ sunt amplasate 8 stații seismice pentru localizarea cutremurelor.