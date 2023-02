„Cel puțin un submarin de clasă rusească KILO a fost transferat în seara zilei de luni, 13 februarie, din portul rusesc Novorossiisk către Sevastopol, din Crimeea ocupată. Oșbservați escorta numeroasă de care a avut nevoie pentru a se apăra împotriva dronelor ucrainene” a scris expertul militar H.I.Sutton pe pagina sa de Twitter.

At least 1 #Russian KILO class submarine made a surface transit from Novorossiysk to Sevastopol today. Note the heavy escort to defend against Ukrainian drones / USVs



Likely to load with Kalibr cruise missiles ahead of an attack on #Ukrainian targets #OSINT pic.twitter.com/qdAKDMLhqM