PSD dă în clocot. Ce spune Marcel Ciolacu despre decizia Guvernului Orban

2019-12-27 22:00:22 Paine si circ in Romanica

De cand Luluta reprezinta ceva in Romania? Simplu, de cand a pupat firmanul cui trebuie si a inceput jihadul contra opozitiei intereselor financiare de grup infractional organizat care au jefuit Tara pe timpul Gunoiului Basescu si doreau sa o faca in continuare. Pana la urma cu o mica perioada de declin, jefuitorii au acum cale libera si sigura, evident nu trebuie nimic special in calea propasirii lor financiare pe termen de inca 5 ani cel putin de acum inainte. Luluta a fost o unealta folisita si retrasa , pusa la pastrare pentru alte vremuri.