PSD uită ce a lăsat în urmă și atacă Guvernul Orban pentru „bombele” din buget

PSD a depus, luni, amendamente la proiectul de modificare a OUG 114. Printre propunerile partidului se numără majorarea din 2020, a indemnizației sociale pentru pensionari cu 10%, ajungând astfel la 775 de lei. Totodată, PSD solicită majorarea indemnizației de merit cu 7,2%, ajungând la 6690 lei.

Daniel Suciu a declarat că „bugetul propus ne îndatorează. PNL reintroduce Robor în ratele românilor. Leaga ratele romanilor de Robor și aproape un milion de pensionari cu pensie minima nu vor beneficia de cresterea de până la 770 de lei. Adevărata bombă din legea bugetului este asumarea modificării OUG 114, să știe toți românii!”, a declarat Suciu.

„Bombele pe care au încercat să le ascundă se află în asumarea pe modificările la OUG114 și vreau să știe toți românii ce înseamnă modificările operate la OUG114. Înseamnă că leagă din nou ratele românilor de ROBOR și ROBOR-ul odată cu declarațiile mirifice ale ministrului Cîțu a început să crească din nou. Asta înseamnă că în 2020 ratele românilor vor crește din nou”, a spus Suciu.

„Veniturle bugetarilor și pensionarilor vor scădea. Se taie din veniturile bugetarilor. Ce este mai urat este sa perseverezi in a minti! (...) Sunt plusuri de 20 de miliarde la Interne, Apărare. PNL taie de la Sănătate, Educație și Cercetare. În buget nu sunt bani pentru salariile profesorilor din ianuarie. La Sanatate, in mintea premierului, minus cu minus da plus, aveti aici realitatea, la sanatate vin cele mai mari taieri din ultimii ani. Unde sunt vocile care isi rupeau camasile de pe ei in Parlament că nu alocăm bani pentru spitale?! Nu mai mintiti, trebuia sa veniti cu buget pentru 2020! Nu vi se pare ca e o retorica si ne duce cu gandul la guvernul Boc?!”, a mai spus Suciu despre legea bugetului pe care Guvernul Orban își asumă răspunderea luni, de la ora 16:00, în ședința Camerelor reunite.