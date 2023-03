Capitala Franței a dat în clocot. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția în cele mai violente manifestații de la începutul anului.

Protestatarii au distrus mașini și au incendiat cauciucuri pe străzile împânzite de scutieri. Oamenii legii au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

„Manifestațiile sunt masive. Cetățenii au înțeles în ansamblu că această reformă nu este corectă. Protestul este justificat, deci avem parte de o participare puternică. Acum trebuie ca 80 - 90 la sută dintre cetățenii care se opun acestei reforme să își demonstreze opoziția prin participarea lor masivă”, a spus un protestatar.

Reforma pensiilor plănuită de guvernul francez a scos peste 1 milion de oameni în stradă în toate orașele mari ale țării. Numai în Paris au ieșit 700.000. Franța a fost blocată de grevele angajaților, nemulțumiți de planul de a crește vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani. Au fost afectate în principal transporturile, însă protestatarii au încercat să blocheze și rafinăriile pentru a opri livrările de combustibil.

