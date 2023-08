Protestele vor avea loc, vineri, la ora 14.00 în fața Prefecturii Giurgiu și la ora 17.00 la Monumentul Libertății din Ruse. Activiști din Giurgiu și Ruse (Bulgaria) au anunțat că protestează vineri în cele două orașe împotriva construirii unui incinerator de deșeuri biologice. Protestul are loc pentru că incinereatorul de cadavre animale și medicale urmează să fie amplasat pe locul fostului Combinat Chimic Verachim, care este la doar câteva sute de metri de locuințe. Proiectul ar urma să se realizeze pe teritoriul municipiului Giurgiu, pe malul celălalt al Dunării, la mai puţin de doi kilometri de centrul oraşului Ruse.

Anunțul vine după ce consilierii locali din Giurgiu au aprobat propunerea primarului Adrian Anghelescu privind stabilirea unor distanțe minime pentru activitățile generatoare de poluare. Asemenea proiecte trebuie amplasate la minim un kilometru față de orice așezare umană și la minimum 500 de metri față de orice activitate economică, precizează deputatul PNL Maria Gabriela Horga.

La şedinţă a fost prezent şi viceprimarul municipiului Ruse, Bulgaria, Dimitar Nedev, care s-a arătat îngrijorat de construirea unui incinerator la Giurgiu, potrivit adevarul.ro. În final, cei 19 consilierii locali municipali prezenţi la şedinţă, dintr-un total de 21, au votat proiectul de hotărâre prin care au definit ca "vecinătate" în astfel de situaţii să fie o distanţă de 1.000 de metri faţă de terenurile şi locuinţele private.

Propunerea a fost prezentată de primarul Adrian Anghelescu și reprezintă un răspuns legal la tentativa de a amplasa un incinerator de deșeuri într-o zonă aflată la 460 de metri de locuințele unor giurgiuveni. Primăria a apelat la această soluție pentru că autoritățile care trebuiau să blocheze instalarea incineratorului – Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Giurgiu, Autoritatea pentru Protecția Mediului Giurgiu – nu și-au făcut datoria, mai spune deputatului PNL Maria Gabriela Horga.

„Am spus de la început că mă opun proiectului privind înființarea unui incinerator pentru deșeuri în municipiul Giurgiu. Amplasarea incineratorului în zona fostului combinat chimic, închis tocmai din cauza poluării, va fi un pericol pentru cetățenii din Giurgiu. Instituțiile statului trebuie să își facă datoria și nu să asiste pasive până la producerea unor tragedii, așa cum s-a întâmplat, din păcate, în alte cazuri”, a scris deputatul PNL, într-un mesaj postat pe contul său de Facebook.

Ministerul Sănătății, răspuns halucinant despre pericolul reprezentat de incineratorul de deșeuri biologice din Giurgiu

Deputatul PNL Maria Gabriela Horga acuză Ministerul Sănătății, cât și DSP Giurgiu că „ar putea pune în pericol sănătatea locuitorilor din municipiul Giurgiu”, pentru că au transmis că incineratorul nu va „afecta negativ confortul și starea de sănătate a populației din zonă”. Mai mult, Ministerul Sănătății a transmis, pe 11 iulie 2023: „Considerăm că obiectivul de investiție poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic și adminsitrativ în zonă”.

„Am avut o surpriză neplăcută, atunci când am primit răspunsul de la Ministerul Sănătății, condus de Alexandru Rafila, la interpelarea pe care am adresat-o pe tema proiectului de realizare a incineratorului (link in comentarii).

Răspunsul conține citate ample dintr-un studiu de impact publicat pe pagina DSP Giurgiu, realizat la cererea firmei care urmează să construiască incineratorul. Este un document prin care se pregătea terenul pentru justificarea realizării incineratorului. (...)

Ce ni se spune în acest document? “Considerăm că activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui obiectiv de investiție nu vor afecta negativ confortul și starea de sănătate a populației din zonă”. Demnitarii și angajații de la Ministerul Sănătății și DSP Giurgiu sunt plătiți din banii contribuabililor pentru a le proteja sănătatea, nu pentru a-și însuși punctul de vedere al unei firme private. Autoritățile avertizate trebuie să își facă treaba și să nu mai citeze din studii făcute de diverse firme și sa verifice acele texte și acele firme. În mod bizar, în răspunsul la interpelarea pe care am adresat-o, Ministerul Sănătății citează acest document și face referire la presupusele avantaje sociale și economice, care, în mod evident, nu constituie obiectul activității Ministerului Sănătății: “Considerăm că obiectivul de investiție poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic si administrativ în zonă, iar eventualul impact negativ asupra sănătății populației poate fi evitat prin respectarea condițiilor enumerate în studiu.” Or, prioritatea Ministerului Sănătățiiar trebui să fie sănătatea populației, nu impactul socio-economic și administrativ! Afirmația nu are nicio acoperire, din moment ce provine dintr-un raport întocmit de un medic pentru firma care urmează să realizeze incineratorul. Mai mult, prin documentul respectiv se cere, practic, interdicție pentru extinderea zonei de locuințe, în condițiile în care distanța dintre incinerator și zona locuită era de 460 de metri și ar fi trebuit să fie de minimum 500 de metri. “Recomandăm ca zona de locuințe a localității sã nu se mai extindă spre obiectivul propus-terenul neconstruit existent va fi considerat zonă de protectie sanitară”, se afirmă în document. Cum adică să recomanzi să nu se extindă zona de locuințe a localității? Când acolo sunt proprietățile unor oameni și sediile unor firme? Din cauza incineratorului? Cum să citeze o instituție a statului asemenea inepții?

Un alt semn de întrebare. Din aprilie 2023, prin Ordinul Ministrului Sănătății Alexandru Rafila, 119/2014, a fost modificat articolul care reglementa aceste situații. Nu mai sunt menționate DISTANȚELE MINIME DE PROTECȚIE SANITARE între teritorile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănatății populației!

Nu mă opresc aici! Voi adresa interpelări instituțiilor abilitate să stopeze acest proiect. În Camera Deputaţilor putem iniția și o dezbatere pe această temă cu prezența Ministrului Sănățății Alexandru Rafila prin care să îşi exprime poziţia cu privire la problema ce a făcut obiectul interpelării. Dacă autoritățile vor continua să își ignore îndatoririle, voi folosi și acest articol din Regulamentul Camerei Deputaților.

Realizarea acestui incinerator ar putea pune în pericol sănătatea locuitorilor din municipiul Giurgiu. Atât Ministerul Sănătății, cât și DSP Giurgiu trebuie să înțeleagă că sunt în slujba cetățenilor și nu reprezintă interesele firmei care vrea să realizeze incineratorul!”, a mai spus deputatul PNL.

„Poluarea care i-a ucis pe părinții și bunicii noștri între 1976 și 1992 va reveni acum mai puternic. Pericolul reprezentat de incinerarea deșeurilor este recunoscut de experții în domeniu. Toxicologul Dr. Paul Connett, profesor emerit la Universitatea Saint Lawrence și Director Executiv al American Environmental Health Studies Project (AEHSP), atrăgea atenția asupra pericolului reprezentat de aceste emisii”, susțin și organizatorii protestului din Ruse.

CINE este constructorul incineratorului, viitoare „bombă ecologică” în Giurgiu

Cererea de autorizare a fost depusă de compania FRIENDLY WASTE ROMÂNIA, deținută de Fadel Mohamad și Fadel Neamet-Dana, administrată de Fadel Mohamad, scrie giurgiuonline.com.

Presa locală din Giurgiu și cea din Ruse au scris despre o „bombă ecologică”, ce ar polua cele două localități.

Locuitorii din Giurgiu și Ruse trăiesc cu amintirea fostului combinat chimic Verachim, lichidat în 1992, care a poluat masiv aproape trei decenii cele două orașe.

”Nu există un om în Bulgaria care să nu fi auzit de gazarea orașului Ruse, la sfârșitul secolului trecu. Nu există om care să nu fi simțit măcar o dată mirosul de clor pe care noi îl respiram de ani de zile și să nu empatizeze cu groaza unui oraș de 240.000 de locuitori”, a scris săptămâna trecută publicația bulgărească Sega, notează G4media.ro.