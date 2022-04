Eroul activist Nikolai Zodchy și alți protestatari au fost din nou în Piața Komsomol pentru a protesta împotriva războiului din Ucraina.

Locotenent-colonelul Omurbekov Azatbek Asanbekovici, unitatea militară 51460, este comandantul celei de-a 64-a brigăzi de infanterie motorizată din Habarovsk, cel care a condus „măcelarii” care au comis ororile din Bucha.

Imaginile cu protestele individuale din orașul Habarovsk au apărut inițial pe Twitter.

Activistul Un bărbat cu o pancartă pe care scria „Fii blestemat!” în limba rusă, și care striga „Putin, esti un ucigaș, criminal de război! Nu o să scapi de răspundere, o să arzi în iad!”, a fos tridicat de mai mulți polițiști din piata centrală din Habarovsk.

În aceeași piață, la fel s-a întâmplat și cu activistul Aleksei Paley. A fost arestat pentru cuvântul „Nu” pe care l-a scris pe un mic carton cu care protesta în piața din Habarovsk. Acesta a reușit să stea câteva secunde cu mica pancartă, pe care a refuzat inițial să îi fie luată de polițiști.

Antiwar activist arrested in #Khabarovsk for the sign "No", which seems to be forbidden as well in #Russia together with *** and just empty pages. #Ukraine pic.twitter.com/39fM4AY2fR