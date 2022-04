Manifestanţii au afişat pancarte cu mesaje precum "Russians, stop the war!", "Stop Putin! Stop war!", "Ruşilor, opriţi războiul!", "Putin asasin", iar unii dintre ei au venit la protest cu steagul Ucrainei.



Participanţii au scandat "Putin terorist!", "Putin criminal!", "Ucraina!", "Putin, stop the war!", "NATO, close the sky!", "NATO, stop Putin!", "Putin ocupant!", "Putin criminal!", "Putin fascist!".



Câţiva copii au scris cu creta pe asfalt mesaje împotriva războiului din Ucraina.



Protestul a fost organizat de Asociaţia "21 Decembrie 1989".