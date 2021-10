Cercetătorul Octavian Jurma spune că această zi este foarte aproape. Ar putea fi chiar marți. El a explicat că accelerația infectărilor a început să scadă ușor ”datorită și epuizării efectului deschiderii școlilor”.

Conform specialistului, aceasta ar însemna ca săptămâna care începe acum lucurile să fie mai moderate decât dacă am fi continuat cu valorile care au fost înregistrate după deschiderea școlilor.

"Însă, chiar și așa, cifrele vor fi mari. Este inevitabil că vom trece de 20.000 de cazuri pe zi pentru că nu ai cum să oprești un camion atât de mare, atât de repede. Luni, când valorile sunt cele mai joase, vor fi raportate undeva la 10.000 de cazuri. Însă, dacă ați observat, aproape invariabil, de 12 săptămâni, valoarea de luni se dublează marți. Și atunci luni și marți sunt indicatorii pentru toată săptămâna. Valoarea de marți devine aproape ca o treaptă. Dacă luni, ca printr-un miracol, am avea la fel de multe cazuri ca săptămâna aceasta, ar însemna că suntem pe un platou, iar aceasta ar fi cea mai bună veste posibilă. Însă, noi am crescut cu 58% săptămâna trecută (27 septembrie-3 octombrie). Deja (conform datelor de vineri) avem o creștere cu 28% față de săptămâna anterioară. Dacă acest număr se menține, tot va fi foarte greu de evitat un debut la 10.000 de cazuri și aproape imposibil de evitat o săptămână cu 20.000 de cazuri", a explicat Octavian Jurma pentru Ziare.com.

Cercetătorul a mai spus că sunt semne că ne apropiem de un vârf al valului 4, iar acesta ar putea fi, în scenariul pesimist, de 30.000 de cazuri.

"Dacă săptămâna viitoare (11-17 octombrie) și săptămâna aceasta (4-10 octombrie) se confirmă o creștere cu doar 30-40% față de 60% cât a fost media până acum, ar fi un lucru bun și ne-am putea aștepta ca săptămâna viitoare să se pregătească debutul acelui vârf pe care îl așteptăm cumva la mijlocul lunii octombrie sau spre sfârșitul lunii octombrie cel târziu și să vedem înainte de a atinge vârful o scădere a accelerației pentru câ vârful are loc în momentul în care accelerația devine zero. Și atunci scăderea începe atunci când accelerația devine negativă, când începe să se pună frână. Acest fenomen am putea să-l vedem de-a lungul lunii noiembrie. Asta înseamnă, însă, că vârfurile vor fi peste 20.000 de cazuri iar media va fi, cel mai probabil spre 20.000 de cazuri, nu spre 16.000 cum a fost prognoza ”de coșmar” la începutul lunii septembrie, confirmată și de colonelul Valeriu Gheorghiță. Acum acesta a devenit ”scenariu optimist”, ca să spunem așa. Scenariul pesimist este că ne vom duce peste 20.000 de cazuri pe zi și chiar peste 30.000 de cazuri, dacă nu se iau măsuri", a mai spus Jurma.