Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Părinţii unei eleve au fost cei care au reclamat profesorul și au pus la dispoziția Inspectoratului Școlar un dialog între tânără şi acesta.

În timpul orelor, copiii erau amenințați și jigniți dacă nu întelegeau ce se preda.

"Pai este o problema, mai nesimtitilor, voi trebuie sa intelegeti cine e stapanul. M-ati inteles? Trebuie sa va gasiti nasul si uite ca l-ati gasit", spune profesorul.

De-a lungul timpului, profesorul ar mai fi avut și alte derapaje, cu alți elevi, pentru care a fost sancționat.

"Primele mesaje nepotrivite au aparut cam acum un an de zile, sesizate de copii si de parinti. Am inceput cu un avertisment, apoi am urmat toti pasii", spune Amelia David, director scoala Vrănești.

"A fost sanctionat, anul trecut, cu 10% pe 3 luni din salariu, iar anul acesta cu 15% pe 3 luni din salariu. Are aviz psihologic conditionat, cu intoarcerea lui lunara la medic, ar trebui sa fie in evidenta unui medic de specialitate", a spus Alina Manea, inspector sef ISJ.

Profesorul acuzat a declarat că în capturile de ecran ale discuţiilor ar fi vorba despre un joc didactic online cu personaje.

În acest caz s-a sesizat și poliția, care a întocmit dosar pentru purtare abuzivă, iar cercetările continuă în acest caz.