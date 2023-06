Horoscopul zilei, sambata 17 iunie 2023. Ni se cere tuturor sa facem un bilant al progreselor recente. Luna din Gemeni formeaza un sextil cu Marte, ajutandu-ne sa gandim in termeni productivi, in timp ce Mercur tot in Gemeni isi va forma propriul sextil cu Venus, coordonand expresia noastra personala. Cu toate acestea, Saturn este cel mai performant astazi, deoarece devine retrograd in Pesti, incepand un ciclu de cinci luni pentru ca noi sa ne intoarcem pe pasii nostri recenti. Foloseste acest timp pentru corectarea cursului si pentru a te adapta la noile schimbari.