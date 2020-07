Primul județ în care masca a devenit obligatorie peste tot

Măsuri fără precedent în județul Argeș. Autoritățile locale au impus noi restricții după ce 12 localități au devenit focare de coronavirus și erau pe punctul de a fi carantinate. Argeșul este primul județ din România în care masca de protecție devine obligatorie în spațiile publice deschise. De asemenea, târgurile nu mai pot fi organizate, iar după ora 22 nu se mai pot face petreceri.

În județul Agreș au fost impuse noi restricții, după ce, în ultima perioadă, autoritățile au ajuns să raporteze 100 de cazuri noi de COVID-19 în fiecare zi.



"Inchiderea targurilor, inchiderea piscinilor, am limitat program de funct al teraselor. Toate evenimentele private, nunti, botezuri vor avea un program mai scrut, 22 in timpul sapatamnii, 23 in weekend, am luam masura ca toti copiii de peste 5 ani OBIGATIA DE A purta masca in toate locurile publice sau inchis, unde exista o aglomerare de persoane, unde sunt mai mult de 2 persoane, in acelasi loc, masca devine obligatorie. toate masurile se aplica pt toate localitatile din Arges. Masura caratinarii si izolarii nu poate fi eficienta, pt ca scopul nu e sa tinem oamenii acasa", a declarat Emanuel Soare, prefectul judetului Arges.

Autoritățile anunță că vor da amenzi usturătoare pe loc, fără să mai existe în prealabil un avertisment. Potrivit legislației în vigoare, amenzile pornesc de la 500 de lei și pot ajunge până la 2.500 de lei.