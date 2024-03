Diferența dintre culte și cultură nu este foarte bine delimitată la Primăria Vaslui. Așa se explică faptul că la capitolul cultură, instituția a organizat un parastas, cu rugi și cântări religioase, pomeni, coroană de flori și toată recuzita de specialitate. Singura legătură cu cultura, în această ciudată acțiune, a fost faptul că cel comemorat a fost profesorul Romeo Tălmaciu.

Primăria Vaslui a plătit și organizat în Cimitirul Eternitatea un parastas! Evenimentul a avut loc sâmbătă, într-un cadru restrâns, dar cu participarea importantă a viceprimarilor Lucian Braniște, Cătălin Mândru sau a lui Valeriu Caragață, manager public al județului Vaslui. Nedumerirea și marea confuzie este cum poate fi încadrat acest eveniment religios, la capitolul cultură? Am încercat să clarificăm acest aspect delicat cu ajutorul viceprimarului Mândru, însărcinat cu atribuții culturale la Primăria Vaslui, doar că, în cazul nostru, însărcinarea a căzut pe domeniul parastas!

“Evenimentul pentru comemorarea domnului profesor Tălmaciu este prins în calendarul activităților culturale, organizate de Primăria Vaslui. Și, fiind un eveniment de acest gen, parastas, nu putem da amploare, pentru că familia dorește o participare redusă. Doamna responsabilă cu evenimentele culturale a venit cu această idee, am contactat familia și s-au pus de acord asupra detaliilor. De aceea, am considerat că, dacă familia acceptă propunerea noastră, este un moment potrivit să o facem, deși noi nu am mai organizat astfel de evenimente”, a declarat viceprimarul Mândru.

Nu s-a putut realiza un spectacol omagial în cinstea fostului profesor pentru că lipsește acordul pe cultură între Primăria Vaslui și Consiliul Județean Vaslui. “Încă nu s-a pus la punct protocolul de colaborare între cele două instituiții, Consiliul Județean și Consiliul Local. Am avut discuții cu domnul primar. Tocmai din cauza acestui fapt, noi având calendarul prins în desfășurătorul activităților, trebuia să-l organizăm. Cu sau fără protocol, l-am făcut organizat doar de noi. Se poartă discuții, acum, cu domnul Onciu, pentru a da drumul acestui protocol, și în acest an. Din păcate, am scăpat niște evenimente, pe care, de obicei, le realizam împreună”, ne-a mai declarat Cătălin Mândru.

