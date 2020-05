Primăria Capitalei a donat halate și mănuși medicilor de familie

"Predam astazi catre doua asociatii ale medicilor de familie o donatie semnificativa: 120.000 de halate de protectie si 200.000 de manusi de unica folosinta. Aceste materiale esentiale pentru sanatatea cadrelor medicale si pacienti vor fi distribuite catre medicii de familie din Bucuresti. In contextul pandemiei, când spitalele si-au redus activitatea cu 80%, cei peste 1.000 de medici de familie din Capitala au asigurat și asigură in continuare asistenta medicala bucurestenilor si totodata realizeaza primul triaj al celor care prezintă simptome specifice infecției cu virusul SARS-CoV-2! De aceea am propus, iar CGMB a aprobat in sedinta din 10 aprilie, proiectul "In sprijinul medicilor de familie", prin care Primaria Capitalei, prin ASSMB a achizitionat aceste echipamente de protectie. Valoarea totală a proiectului este de 1,3 milioane lei", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

"Medicina de Familie este foarte importanta pentru sistemul de sanatate si mai ales pentru cetatean. In aceasta perioada suntem in prima linie de acces al sistemului si pana acum ne-am organizat singuri pentru a ne proteja si pentru a-i proteja pe pacienti", a declarat președintele Asociația Română pentru Educația Pediatrică a Medicilor de Familie, Dr. Valeria Herdea.

"As dori sa multumesc pentru aceasta donatie in special in numele pacientilor, pentru ca ei sunt primii beneficiari: daca un medic de familie s-ar fi imbolnavit, 2.500 de persoane ar fi ramas fara asistenta medicala!", a spus Dr. Marina Pârcălabu, de la Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov.