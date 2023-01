„Vom continua să susținem măsurile adoptate pentru sprijinirea populației. Vorbesc de tot ceea ce noi am decis si am asigurat că se va continua și în 2023. Am văzut că sunt temeri că nu ar exista bani pentru plata la timp a drepturilor care se cuvin cetățenilor. Nu există nici cea mai mică îndoială legată de acest aspect.

Sunt bani pentru plata pensiilor și a ajutoarelor, nu trebuie să avem niciun fel de temere în acest sens. Rolul nostru este să ne asigurăm că cetățenii sunt informați corect”, a spus premierul la începutul ședinței de Guvern.