Când unde se poate vedea Luna Plină în aprilie 2023 - Luna ROZ

Pregătiți-vă pentru Luna Plină Roz! Luna plină a lunii aprilie răsare în dimineața zilei de joi, 6 aprilie, la ora 7:34, potrivit Observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Ea este numită în mod tradițional Luna roz. Iată tot ce ar trebui să știi despre Luna în această lună, inclusiv fapte, folclor și datele fazei lunare.

Aventurează-te afară în noaptea de 5 aprilie spre joi 6 aprilie, pentru a arunca o privire asupra Lunii roz pline din aprilie. Pentru a vedea această minunată Luna plină de primăvară, găsește o zona deschisă și urmărește cum Luna se ridică chiar deasupra orizontului, moment în care va apărea mai mare și va capătă o nuanță aurie!

Prima Lună plină a primăverii astronomice 2023

Anul acesta, Luna plină din aprilie este prima Luna plină din sezonul de primăvară, care a început la echinocțiul de primăvară pe 20 martie 2023. Această înseamnă că Luna plină din aprilie este o Luna importantă pentru cei care sărbătoresc Paștele catolic, deoarece Dată Paștelui depinde de dată Lunii pline. Paștele catolic este sărbătorit în prima duminică după Luna plină (adică prima Luna plină a primăverii), ceea ce înseamnă că va fi sărbătorit anul acesta duminică, 9 aprilie 2023. Pentru ortodocși, duminică 9 aprilie este ziua de Florii.

De ce se numește Luna Roz?

Numele de Luna plină folosit de „The Old Farmer's Almanah" provine din mai multe locuri, inclusiv surse native americane, coloniale americane și europene. În mod tradițional, fiecare nume de Luna plină de pe parcursul unui an are denumirea ei. Deși ne-am dori că acest nume să aibă de-a face cu culoarea Lunii, realitatea nu este la fel de mistică sau de uluitoare. De fapt, Luna plină a lunii aprilie a corespuns adesea cu înflorirea timpurie în primăvară a unei anumite flori sălbatice originare din estul Americii de Nord: Phlox subulată – numită în mod obișnuit phlox târâtor sau phlox de mușchi – care este cunoscută și cu numele de „mușchi roz". Datorită acestei asocieri sezoniere, această Luna plină a ajuns să fie numită Luna „Roz"!

Luna plină din aprilie informații și folclor - Ce se întâmplă de Luna ROZ

Pe 20 aprilie 1972, modulul lunar al lui Apollo XVI a aterizat pe Luna cu astronauții John Young și Charles Duke la bord. Thomas Mattingly a rămas pe orbită în jurul Lunii la bordul modulului de comandă. O zi mai târziu, pe 21 aprilie 1972, astronauții Apollo XVI John Young și Charles Duke au condus o mașină electrică pe suprafața Lunii. A rămas acolo, împreună cu niște instrumente scumpe și niște filme pe care le-au uitat.

Potrivit folclorului, perioada de la Luna plină până la ultimul pătrar de Luna este cea mai bună perioadă pentru stârpirea buruienilor, rărirea culturilor, tăierea, cosirea, tăierea lemnului și plantarea culturilor.

O lună plină în aprilie aduce îngheț. Dacă Luna plină se arată șters, așteaptă-te la ploaie.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro