Imaginea care a fost lansată pe canalele Telegram, înfățișează o persoană care seamănă cu liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, într-un cort de campanie, îmbrăcat sumar. Aceasta ar fi prima imagine după rebeliunea eșuată de la începutul lunii iunie și primul „semn de viață” de la liderul Wagner. Fotografia a alimentat suspiciunile cu privire la implicarea continuă a mercenarilor din Rusia în conflictele din întreaga lume.

Cu toate acestea, există incertitudine cu privire la veridicitatea imaginii, iar autoritățile nu au confirmat încă dacă persoana din fotografie este de fapt Prigojin sau o sosie a acestuia.

Cu toate acestea, această fotografie a generat noi speculații cu privire la aventurile mercenarilor și mai important, la legăturile lor cu Kremilinul. Între timp, Ministerul rus al Apărării a confirmat că a primit de la mercenarii Wagner mai mult de 2.000 de echipamente, 2.500 de tone de muniție și 20.000 de arme ușoare în urma unui acord semnat după rebeliunea lor din iunie.

Potrivit rapoartelor, armata rusă a primit tancuri T-90, sisteme lansatoare de rachete Grad și Uragan, sisteme de apărare antiaeriană Panțir și obuziere. Transferul vine în urma revoltei eșuate lansate de liderul Wagner, Evgheni Prigojin, la sfârșitul lunii trecute. Înainte de aceasta, Prigojin a acuzat Ministerul Apărării că l-a privat pe Wagner de echipamente și muniție.

După revolta eșuată, luptătorii Wagner au avut opțiunea de a semna contracte cu Ministerul rus al Apărării, de a se alătura lui Prigojin în exil în Belarus sau de a se întoarce acasă.

În ultimele luni, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a raportat cazuri de luptători ai mercenarilor Wagner implicați în conflictul din Libia, în timp ce alți mercenari au fost implicați în războiul din Siria și conflictul din Ucraina. Noutățile recente vin după ce Belarus a anunțat că forțele speciale ale țării vor efectua antrenamente de luptă cu luptătorii Wagner. Aceste anunțuri au generat noi speculații cu privire la implicarea mercenarilor în regiune.

Prigozhin spent night in a camp near Asipovichy? It looks like it



This morning, a photo of a man who looks like a Yevgeny Prigozhin sitting in his underwear on a bed in a tent appeared in pro-war Telegram channels. pic.twitter.com/GFVH13uMLh