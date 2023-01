Soledar, cunoscut odinioară pentru minele sale de sare, este situat la aproximativ 15 km de Bahmut, un oraş mult mai important, pe care ucrainenii îl apără cu dârzenie de mai multe luni în faţa asalturilor în val din partea forţelor ruse, relatează France Press preluat de Agerpres.



"Unităţile Wagner au preluat controlul asupra întregului teritoriu al Soledar", a declarat, miercuri dimineaţă, Evgheni Prigojin, şeful mercenarilor Wagner, citat de serviciul său de presă pe reţele de Social Media. El a adăugat că "luptele de stradă" continuă în \"\"buzunarele de rezistenţă\"\" din centrul oraşului, ceea ce face incert gradul de control al grupului rus asupra Soledar.



Pentru a susține cele declarate de Prigojin, agenţia de presă de stat RIA Novosti a difuzat o fotografie cu acesta alături de combatanţi înarmaţi, despre care se spune că ar fi fost făcută în minele de sare de la Soledar.

