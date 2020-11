Preşedintele PNL Harghita, testat pozitiv la SARS-CoV-2. Politicianul va sta în izolare 14 zile

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID-19. Voi petrece următoarele 14 zile în izolare, însă rămân aici, alături de voi. O să muncesc de acasă. Până în momentul de faţă am fost norocos şi am avut doar simptome uşoare, sunt încrezător că voi trece şi peste această perioadă. Acum o spun ca persoană afectată: respectaţi regulile cu stricteţe! Virusul nu ţine cont de cine suntem sau ce credem. Sănătate multă tuturor!”, a scris liderul PNL Harghita pe Facebook.



În luna martie, Sebastian Buzilă s-a autoizolat la domiciliu după ce a participat, la Bucureşti, la şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, la care a luat parte şi senatorul Vergil Chiţac, primul parlamentar testat pozitiv pentru coronavirus.