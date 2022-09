Preşedintele brazilian, Jair Bolsonaro, aflat la Londra pentru a participa la funeraliile reginei Elisabetei a II-a, s-a lansat duminică într-o diatribă împotriva avortului, drogurilor şi "ideologiei de gen", atrăgându-şi critici din partea adversarului său la prezidenţiale Luiz Inacio Lula da Silva, notează AFP.

Crowd in raptures welcomes Jair Bolsonaro to London. The world needs more Jair Bolsonaro and less Ursula von der Leyen! pic.twitter.com/Ua6XpNz9eL