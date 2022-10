Premierul Belgiei Alexander De Croo a declarat că a discutat cu prim-ministrul Nicolae Ciucă, miercuri la Bruxelles, despre aderarea României la Schengen şi a exprimat speranţa ca pasul final spre aderare să fie făcut. La rândul său, premierul Nicolae Ciucă i-a mulţumit omologului belgian pentru dialogul bilateral foarte bun şi pentru trupele militare trimise de ţara sa, dar şi Franţa şi Olanda ca să apere Flancul estic. Șeful Guvernului a transmis mulțumiri și pentru sprijinul Belgiei în aderarea ţării noastre la Spaţiul Schengen şi ridicarea MCV. „Am avut o discuție consistentă astăzi, la Bruxelles, cu omologul meu belgian Alexander De Croo. I-am mulțumit pentru prietenia pe care Belgia a manifestat-o față de România și pentru prezența militară belgiană în cadrul Grupului de luptă al NATO dislocat în țara noastră. Am folosit acest prilej și pentru a exprima recunoștința pentru decizia Franței, Belgiei și Olandei de a trimite militari în România și pentru a crește capacitatea de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic.

Evoluția pozitivă a cooperării cu partenerii noștri belgieni va continua și va dobândi și mai multă substanță prin documentele semnate tot astăzi în domeniul nuclear, ca parte a angajamentului nostru în cadrul UE de a găsi noi surse de energie care să ne asigure independența. Suntem interesați în dezvoltarea cooperării și cercetării în zona de semiconductori, pentru care avem alocați prin PNRR 500 de milioane de euro.

Foarte valoros pentru noi este și sprijinul manifestat de prim-ministrul Alexander De Croo în ceea ce privește aderarea României la Spațiul Schengen și ridicarea MCV-ului. România a îndeplinit toate cerințele și standardele tehnice asumate și suntem deschiși, dacă este necesar, să clarificăm aspectele legate de acest subiect”, a transmis premierul Nicolae Ciucă după întrevederea cu omologul său belgian - Alexander De Croo. Șeful Guvernului României se află într-o vizită de lucru de două zile la Bruxelles.

„Apreciez foarte mult angajamentul dvs. față de Grupul de Luptă NATO dislocat în România. Folosesc acest prilej pentru a exprima recunostința României și a mea personală pentru decizia Franței, Belgiei și Olandei de a trimite militari aici pentru a crește capacitatea de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic. Așa cum ați menționat, ne-am întâlnit în aprilie, în România și am avut ocazia de a evalua contextul de securitate din Marea Neagră. Am recunoscut cu acea ocazie că sunt sectoare în care relația noastră bilaterală ar putea dobândi o mai mare consistență. Am înregistrat deja progrese în această privință, am semnat astăzi Memorandumul de Înțelegere în domeniul nuclear, ca parte a angajamentului nostru, în cadru UE, de a găsi noi surse de energie, chiar dacă vorbim de tranziția la aceste surse, dar ele fac parte din angajamentul nostru de a face tot posibilul pentru a obține independență în proporție de sută la sută de sursele rusești de energie. Este o importantă abordare.

Ați menționat deja domeniile pe care le-am discutat. Suntem interesați în dezvoltarea cooperării în ceea ce privește semiconductorii, sunt alocați 500 milioane de euro prin PNRR, cercetării și dezvoltării semiconductorilor, această cooperare bilaterală conferă o mai mare relevanță abordării noastre.

Am discutat deja despre sprijinul acordat Ucrainei de către România, vă mulțumesc pentru recunoșterea din partea dvs. a acțiunilor de solidaritate și empatie ale cetățenilor români în sprijinul refugiaților ucraineni. Guvernul român a întreprins, la rândul său, acțiuni de reparare și modernizare a infrastructurii în vederea sprijinirii exporturilor ucrainene de cereale spre Europa și nu numai. În această privință, portul Constanța joacă un rol major și suntem interesați să învățăm din experiența portului Anvers legat de toate aceste proceduri de dezvoltare a cooperării în viitor și a capabilităților portului Constanța. Sunt și alte domenii de cooperare bilaterală în care putem colabora, dar să vedem această cooperare dezvoltată și implementată, apoi ne putem concentra pe alte oportunități.

Vă mulțumesc pentru această întâlnire și pentru sprijinul dvs. în ceea ce privește aderarea României la Schengen și ridicarea MCV –ului, deoarece ne-am dat silința să îndeplinim toate cerințele și standardele tehnice și desigur, dacă este necesar, suntem deschiși să clarificăm totul, pe baza tuturor abordărilor deja existente ale Comisiei și bilateral, cu fiecare țară parteneră din UE care dorește să vadă mai mult decât este menționat în raportul Comisiei”, a declarat premieru lNicolae Ciucă, la întrevederea cu omologul său belgian, la Bruxelles.

Primul document semnat a fost Acordul bilateral de cooperare între Centrul Belgian de Cercetări Nucleare și Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH).

Cel de-al doilea reprezintă un Memorandum de înțelegere referitor la cooperarea în domeniul nuclear între Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) și Centru Belgian de Cercetări Nucleare (SCK CEN).

“Am semnat astăzi Memorandumul de Înțelegere în domeniul nuclear, ca parte a angajamentului nostru, în cadru UE, de a găsi noi surse de energie, chiar dacă vorbim de tranziția la aceste surse, dar ele fac parte din angajamentul nostru de a face tot posibilul pentru a obține independență în proporție de sută la sută de sursele rusești de energie. Este o importantă abordare”, a spus premierul Nicolae Ciucă, în cadrul declarațiilor de presă susținute alături de omologul său belgian Alexander De Croo după semnarea documentelor.