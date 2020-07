Prefectul județului Cluj și familia lui, confirmați cu COVID-19

Soția acestuia, dar și copilul lor au fost testati iar rezultatele au venit pozitive.

Cei trei au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.

„In cursul serii de 4 iulie, am fost cu băiețelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru că avea febra, care am crezut inițial că are legătură cu ieșitul dințișorilor. După consultul de specialitate, medicii au constatat că are faringo amigdalita. Având în vedere simptomatologia, a fost recoltat pentru testare Covid19. Rezultatul a venit în după-amiaza de 5 iulie pozitiv, motiv pentru care ne-am testat și eu și soția mea, ambele rezultate fiind pozitive, cu toate că suntem asimptomatici. In cursul acestei dimineți ne vom interna cu toții la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Ancheta epidemiologică este în curs de realizare de către DSP Cluj”, a transmis Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj.

