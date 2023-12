Fostul premier a făcut o serie de predicții cu privire la un eventual rezultat al alegerilor din 2024:

”PSD ia cam tot scorul ala pe care l-a luat in 2020, PNL ia mai putin (..) USR ia mai putin si, dupa ultimele scandaluri si probleme pe care le au, probabil si mai putin, si AUR este sperietoarea, domnule, trebuie sa stam toti impreuna, claie peste gramada, sa nu vina AUR peste noi. Ceea ce este perfect, cred ca si lui George Simion ii place rolul de sperietoare”, a afirmat Ponta în cadrul unui interviu.

In ceea ce privește alegerile prezidentiale, fostul premier a afirmat ca „in mod categoric Ciolacu este cel mai puternic dar poate fi si altul. Daca ajunge in turul doi cu Simion, castiga, normal. Daca nu ajunge cu Simion in turul doi, greu, foarte greu”, a mai spus Ponta, afirmand ca nu vrea sa dea verdicte.

Intrebat daca AUR ar putea bate PSD la europarlamentare, fostul premier a raspuns: ”Da, la europarlamentare, da, sigur ca se poate”. Ponta a fost intrebat daca Mircea Geoana poate fi o solutie castigatoare la alegerile prezidentiale.

”Daca il pune PSD candidat, are sanse foarte mari”, a spus el, aratand ca acesta are sanse mari sa castige, dar tot in contextul in care intra cu George Simion in turul doi.

