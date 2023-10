Cei doi au făcut cunoștință pe o rețea de socializare în urmă cu aproximativ doi ani. Ambii erau divorțați, iar începutul relației părea să fie unul bun. Cu toate acestea, după doar câteva luni, dragostea n-a mai plutit în aer și s-au certat.

„Ea era deranjată de problemele pe care eu le aveam cu fosta soție. Mi-a trimis de la locul de muncă, pe teren de unde pleca ea din morga IML, nici nu știu de unde sunt fotografiile acelea, poze cu diferite cadavre. Și spunea că o să mă hăcuie și o să îmi facă mie și celei pe care o avea ea în cap, că o să mi se întâmple la fel”, a spus bărbatul.

În fotografii, mai multe trupuri ale unor persoane decedate erau așezate în laboratorul de medicină legală. Rezidenta l-ar fi amenințat pe fostul iubit, dar și pe cea cu care credea că o înșela, că le-ar face aceleași procedee precum cadavrelor la autopsie. Speriat de amenințări, bărbatul a sesizat imediat poliția și Colegiul Medicilor.

„Am făcut reclamații la colegiul medicilor. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, am făcut o înștiințare”, a mai spus acesta.

În ciuda amenințărilor macabre, bărbatul a încercat să rezolve singur problema și chiar s-a întâlnit cu hărțuitoarea sa. Aceasta l-a asigurat că totul a fost doar o glumă, însă omul crede că femeia ar avea totuși probleme psihice.

„Totuși, am hotărât sa continuăm relația. Am mers, am avut o discuție cu ea. Mă liniștea, îmi spunea că a glumit”.

Polițiștii nu au crezut că a fost doar o glumă, așa că au întocmit un dosar pentru amenințare și abuz de încredere.