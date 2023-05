Fostul șef al DIICOT Daniel Horodniceanu a reacționat oficial după difuzarea unei înregistrări video în care are un dialog aparent nepotrivit pentru funcția pe care o are cu 2 polițiști de la rutieră, care l-au oprit în trafic. Deși din filmare impresia era că Horodniceanu încerca să-i intimideze pe oamenii în uniformă, actualul actual vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii susține, într-un drept la replică trimis Realitatea Plus, că înregistrarea este trunchiată și că întreg episodul a fost orchestrat. Chiar și așa, Horodniceanu își reproșează că n-a reacționat corespunzător.