Podul de peste Olt este esențial pentru militarii români și străini din NATO care se antrenează la poligonul din localitatea Cincu, mai ales în actualul context geo-politic. Numai că podul riscă să se prăbușească și este posibil ca vehiculele grele ale militarilor să nu mai poată ajunge la poligon. Șeful Armatei Române a vorbit despre această situație într-un interviu.

„Avem o problemă, chiar lângă Cincu, cu un pod pe care trebuie să o rezolvăm cât se poate de curând. Este un pod care trebuie reparat de autoritățile locale”, a spus Petrescu.



În august, anul trecut, podul a fost închis circulației, iar militarii și locuitorii din Cincu și Cincșor au fost nevoiți să folosească o variantă ocolitoare: un drum de câțiva kilometri, impracticabil și neasfaltat pe alocuri. Atunci, zeci de locuitori au mers la primăria Voila, unde au cerut soluții. Ulterior, circulația pe pod a fost redeschisă.

Podul ar fi trebuit să fie demolat și, în locul lui, să fie construit unul nou. După 4 licitații la care nicio firmă nu a participat, în cele din urmă, a apărut o companie ofertantă care a și primit contractul, a spus președintele Consiliului Județean Brașov la Realitatea PLUS. Însă, lucrările stagnează. „Am demarat acest proiect, am realizat arcele metalice pentru noul pod, numai că, în momentul în care trebuia să fie demolat acest pod, ținând cont că e vorba de albia răului Olt, era sa fie demontat printr-o demolare mecanică extrem de grea care nu permitea să nu cada o parte din resturile din pod în albia râului. Sperăm să obținem un aviz de la Hidroelectrica. În prezent, se lucrează pe acest pod”, a declarat pentru Realitatea Plus, Adrian Veștea, președintele CJ Brașov

Președintele Consiliului Județean dă asigurări că până la sfârșitul anului podul va fi reconstruit.